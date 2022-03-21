أظهرت بيانات للجمعية الصينية لمصنعي المركبات أن صادرات الصين من المركبات قفزت بنسبة 75% في أول شهرين من عام 2022 .

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فقد تم تصدير ما مجموعه 412 ألف مركبة في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، فيما ازدادت صادرات سيارات الركاب بنسبة 84% على أساس سنوي، لتصل إلى 331 ألف وحدة.

وفي شباط/فبراير وحده، وصل إجمالي صادرات المركبات الصينية إلى 180 ألف وحدة، بانخفاض بـ 9ر21% عن كانون الثاني/يناير، وبزيادة 8ر60% عن نفس الفترة من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ساهمت صادرات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة بنسبة 52% من نمو صادرات المركبات.

وفي عام 2021، تضاعفت صادرات الصين من المركبات على أساس سنوي، لتصل إلى قرابة 02ر2 مليون وحدة، فيما سجلت صادرات مركبات الطاقة الجديدة زيادة قدرها ثلاثة أضعاف على أساس سنوي، لتصل إلى 310 آلاف وحدة، وفق بيانات سابقة.