أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرَّسمي باسم الحكومة الأردني فيصل الشبولأنه بناء على توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، تعتزم الحكومة الأردنية تعديل عدد من أوامر الدِّفاع، بهدف تخفيف القيود على الأفراد والمنشآت، وذلك بالتَّزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح الشبول - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن هذه التَّعديلات تشمل إلغاء التَّباعد في المساجد ودور العبادة مع الالتزام بارتداء الكِمامة، وإلغاء إلزاميَّة ارتداء الكِمامات في الأماكن المفتوحة مع الالتزام بارتداء الكِمامات في تجمُّعات الأماكن المغلقة.

وأضاف أن هذه التعديلات تتضمن إلغاء شروط تحديد الطَّاقة الاستيعابية في التجمُّعات الداخليَّة والخارجيَّة، خصوصاً صالات الأفراح والمطاعم، بما في ذلك إلغاء شرط تحديد أعداد الجالسين على نفس الطَّاولة في المطاعم، وكذلك السَّماح بإقامة الخيم الرمضانيَّة وموائد الرَّحمن.