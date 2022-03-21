يشهد رمضان المقبل إقبالا من النجوم على الأعمال الدرامية الإذاعية حيث بدأ الفنانون أحمد حلمي وهنا الزاهد وحورية فرغلي وبيومي فؤاد تسجيل أعمالهم التي يسيطر عليها الطابع الكوميدي.

وفضل الفنانان أحمد حلمي وهنا الزاهد الابتعاد عن التلفزيون لكنهما أعلنا عودتهما للموسم الرمضاني، من بوابة المسلسل الإذاعي "العصمة في إيدي".

ونشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعها بالفنان أحمد حلمي من كواليس التسجيل ، وكتبت :" المسلسل الإذاعي العصمة في إيدي في رمضان".

ومسلسل العصمة في إيدي من تأليف وإخراج مجدي الكوتش، وبطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، إدوارد، ومي كساب.

وكان أحمد حلمي وهنا الزاهد قد أعلنا في وقتٍ سابقٍ غيابهما عن الموسم الرمضاني، بسبب انشغالهما في تصوير مجموعة من الأفلام السينمائية.

ويطل الفنانان بيومي فؤاد وحورية فرغلي في رمضان المقبل من خلال المسلسل الإذاعي الكوميدي "آدم و حورية" وفق ما أعلنت حورية فرغلي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت "انتظروني في مسلسل آدم و حورية في رمضان مع بيومي فؤاد".

وتعاقد الفنان محمد فراج لتقديم مسلسل إذاعي بعنوان "كمال اصطناعي" يبث خلال أيام شهر رمضان، وتدور أحداثه في عالم من الفانتازيا.

ومن المقرر أن يكون مسلسل "كمال اصطناعي"، من إخراج المذيعة زهرة رامي، وقام بكتابته الشاعر مصطفى إبراهيم.