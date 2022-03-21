قال المدير العام لقطاع الصحة في ماليزيا نور هشام عبد الله في بيان إن ماليزيا تتوقع أن يصبح المتحور الفرعي " بي ايه2. " من متحور أوميكرون هو السائد في البلاد قريبا، مما يثير مخاوف بسبب معدل انتشاره الأعلى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نور القول إن " الزيادة الكبيرة" في حالات الاصابة بالمتحور الفرعي تتطلب الاهتمام.

وأوضح نور أن حالات الاصابة بالمتحور الفرعي ارتفعت إلى 1ر27% خلال الفترة من 1 حتى 17 آذار/مارس الجاري، مقارنة بـ 9ر0% و7ر2% في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين.

وأضاف نور"بعض الدول مثل الدنمارك والهند ونيبال تشهد وضعا مماثلا".