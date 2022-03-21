أعلنت الحكومة النمساوية عن حزمة مساعدات جديدة لتخفيف أعباء العائلات والشركات في ظل التكاليف المرتفعة للطاقة.

وقال وزير المالية النمساوي ماجنوس برونر ووزيرة البيئة لينوره جيفيسلر إن من المنتظر لهذه الحزمة التي تبلغ قيمتها ملياري يورو أن تخفف الأعباء عن كاهل فئات من بينها العمالة المتنقلة والمزارعين وشركات الحرف اليدوية من خلال إعفاءات وتخفيضات ضريبية أو استرداد مبالغ.

وأضاف الوزيران أن من المنتظر تخفيض قيمة تذاكر المواصلات العامة، وتخفيض رسوم الطاقة على الغاز الطبيعي والكهرباء.

وستسري أغلب هذه التوجيهات مبدئيا حتى نهاية حزيران/يونيو .2023

كما تخطط الحكومة النمساوية أيضا لدعم توسيع نطاق مشاريع طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية.

يذكر أن هذه هي الحزمة الثانية التي تعدها الحكومة النمساوية، حيث كانت قيمة الحزمة الأولى تبلغ 7ر1 مليار يورو، وبحسب التصريحات الحكومية فإن من المنتظر أن يبلغ إجمالي قيمة الحزمتين مما يقرب من 4 مليار يورو. بهذا يصبح مقدار الإعفاءات المقدمة من الحكومة النمساوية للمواطنين أكبر بعشر مرات من الإعفاءات المقدمة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.

ويبلغ عدد سكان النمسا حوالي تسعة ملايين نسمة.