أظهرت بيانات جمركية نشرت اليوم الاثنين نمو صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 1ر10% سنويا خلال الأيام العشرين الأولى من آذار/مارس الحالي على خلفية الطلب على الرقائق والمنتجات البترولية.

وذكرت إدارة الجمارك الكورية الجنوبية أن إجمالي قيمة الصادرات خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بلغ 3ر37 مليار دولار مقابل 8ر33 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل زادت الواردات زادت بنسبة 9ر18% سنويا إلى 3ر39 مليار دولار خلال الفترة نفسها لتسجل كوريا الجنوبية عجزا تجاريا بقيمة 08ر2 مليار دولار خلال الشهر الحالي.

وقاد قطاع رقائق الذاكرة الإلكترونية نمو الصادرات حيث زادت صادراته خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بنسبة 8ر30% سنويا، لتشكل أشباه الموصلات بشكل عام حوالي 20% من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الحالي. لتبلغ قيمتها 3.39 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 08.2 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.

كما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 79% على أساس سنوي مع ارتفاع أسعار النفط وسط الأزمة الأوكرانية.

في المقابل تراجعت صادرات السيارات بنسبة 1ر18% سنويا وصادرات قطع غيار السيارات بنسبة 1ر9% لتشكل الصادرات حوالي 7% من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الحالي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى أن اقتصاد كوريا الجنوبية وهو رابع أكبر اقتصاد في آسيا يمضي في مسار الانتعاش على خلفية الصادرات القوية، حيث يتوقع بنك كوريا الجنوبية المركزي نموه، بمعدل 3% خلال العام الحالي بعد نمو بمعدل 4% خلال العام الماضي، في حين تتوقع وزارة المالية أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 1ر3% خلال العام الحالي.