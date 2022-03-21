أكد المستشار الثقافي لرئيس الإمارات الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات زكي أنور نسيبة، أن إكسبو 2020 دبي أثبت أنه منصة عالمية، لاسيما أنه نجح في جمع العالم تحت سقف واحد لمناقشة كل القضايا المصيرية التي تهدد كوكبنا، وأتاح الفرصة للعلماء والمهتمين بشتى القطاعات العلمية والاقتصادية والثقافية وغيرها، لتبادل الأفكار، والاستفادة من كل الخبرات العالمية، بما يعود بالنفع على جميع البلدان، ويحقق لشعوبها معدلات الرفاه الاجتماعي والعيش بأمان واستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء على هامش الاحتفال الذي نظمه الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 دبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفرنكوفونية، بحضور رجاء رابي، القنصل العام لجمهورية فرنسا في دبي، وإريك لانكيه، المفوض العام لفرنسا في "إكسبو دبي" رئيس الشركة الفرنسية للمعارض "كوفريكس"، وعدد من المسؤولين وأبناء الجاليات من الدول الناطقة باللغة الفرنسية من كل أنحاء العالم.

وقال المستشار الثقافي الإماراتي إن مشاركة دولة الإمارات في المنظمة الدولية للفرنكوفونية، التي تشمل عددا كبيرا من الدول الناطقة باللغة الفرنسية، يُعد بالنسبة للإمارات منطلقاً مهما، ومصدرا للقوة الناعمة، من أجل تقوية وتدعيم علاقاتها المتعددة والمتشعبة مع المجتمع الدولي.

وأضاف"إن الاحتفال باليوم العالمي للفرنكوفونية في إكسبو 2020 دبي، يؤكد للعالم نجاح وقدرة الإمارات على استضافة الفعاليات العالمية، رغم كل الظروف الصعبة التي مر بها العالم من جراء جائحة كورونا".

بدوره ثمن المفوض العام لفرنسا في "إكسبو دبي" رئيس الشركة الفرنسية للمعارض "كوفريكس"، في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لرعايا دول المنظمة الدولية للفرانكفونية من كل أنحاء العالم.