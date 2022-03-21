اجتمع وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد بن عبداللطيف الفارس في الكويت، صباح اليوم، وشهد الاجتماع التوقيع على محضر لتطوير حقل الدرة المغمور، في الخليج العربي لاستغلاله ولقيام شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين شركة ارامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل وفقا لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.



ويأتي توقيع المحضر تحقيقا لدعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين الشقيقين، وتنفيذا لمقتضى مذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة العربية السعودية والكويت، في 24 ديسمبر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.



ومن المتوقع، ان يؤدي تطوير حقل الدرة الى انتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا، بالإضافة الى انتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا، وسيتم تقسيم الانتاج بالتساوي بين الشريكين، استنادا الى خيار «الفصل البحري»، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر، ومن هناك ترسل حصة شركة أرامكو لأعمال الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات الى مرافق الشركة في الخفجي، فيما ترسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات الى مرافقها في الزور.



وسيسهم تطوير هذا الحقل الاستراتيجي في تلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في البلدين الشقيقين.