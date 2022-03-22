القاهرة - محمد صلاح



بعد نشر الفنانة إلهام شاهين بوستر مسلسلها الجديد «بطلوع الروح» الذي تعود به الى سباق الدراما الرمضاني هذا العام وتشاركها فيه الفنانة منة شلبي، فوجئت بسيل من الهجوم والانتقادات بسبب ظهورها بملابس تنظيم «داعش»، مما دعا الكثيرين للقول إنها تعمل على ترويج فكر «داعش».



وشنت إلهام هجوما عنيفا على تلك الانتقادات، وقالت في تصريحات صحافية: «أنا بقدم رسالة محترمة وهامة، وضد تفكير داعش الإرهابي لكل من يهاجم دوري». وانتقدت من يهاجمون دورها، قائلة: «أنتو زعلانين ليه».



وأضافت: «مخرجة المسلسل نانسي عبدالفتاح عبقرية، لأن العمل الذي سيقدم خلال رمضان المقبل لم يقدم على الشاشة من قبل، والصورة مبهرة والنص مكتوب بشكل رائع».