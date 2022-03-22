يشارك بنك الكويت الوطني كراع بلاتيني لسلسلة مؤتمرات المعهد الوطني للقادة التي تبدأ في شهر مارس الجاري وتستمر حتى يونيو المقبل وتضم تسعة مؤتمرات يتم تقديمها افتراضيا.



وتشتمل النسخة الثانية من فعاليات مؤتمر المعهد الوطني للقادة لعام 2022 على برنامج تدريبي يقدمه مجموعة من كبار المحاضرين الدوليين من أفضل الجامعات والمنظمات العالمية، وخبراء في تنفيذ وتصميم محتوى تدريبي يستند لنموذج الكفاءات القيادية في الاقتصاد الرقمي والمعرفي الجديد.



وسينضم للمحاضرين الدوليين مجموعة من رواد ورجال الأعمال الكويتيين البارزين الذين أحدثوا تأثيرا حقيقيا في المجتمع الكويتي، وذلك لضمان تناغم المعارف الدولية مع واقع البيئة المحلية ومتطلبات مجتمع الأعمال الوطني.



وترتبط الموضوعات الرئيسية لمؤتمرات 2022 بشكل مباشر ووثيق برؤية الكويت لعام 2035، والتي تهدف بدورها إلى تطوير البلاد في مختلف المجالات، كما تم تصميم البرنامج لشاغلي المناصب القيادية بالكويت، وهو يأخذ في الاعتبار الحاجات الوطنية ومتطلبات قطاع الأعمال في البلاد.



كما يهدف البرنامج إلى تطوير وصقل مهارات القادة، وتدريبهم على تبني توجهات فكرية مختلفة للتعامل مع التحديات المعاصرة، وتمكينهم من توظيف قيادتهم وخبرتهم وتأثيرهم في قيادة فرق العمل. كما تشمل محاور البرنامج في مؤتمراته الـ 9 استهداف تطوير العديد من الأساليب والأدوات والمهارات التقنية والشخصية، مع التركيز على المفاهيم الجديدة اللازمة لتحقيق التميز، مثل: التحول الرقمي، قيادة الجيل القادم، بناء عقليات متطورة، ومهارات التفاوض وإدارة الحوار البناء.



يذكر أن المعهد الوطني للقادة يتبع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا المملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني: إن رعاية بنك الكويت الوطني لسلسلة مؤتمرات المعهد الوطني للقادة هذا العام تأتي تماشيا مع حرصه الدائم على المشاركة الفاعلة في كل الفعاليات والمبادرات الداعمة لأهداف رؤية كويت جديدة 2035.



وأشار إلى أن «الوطني» يأخذ على عاتقه تنمية وتطوير العنصر البشري ضمن شراكاته مع جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص، وذلك انسجاما مع التزامات البنك المجتمعية والتنموية، إضافة إلى العديد من مبادرات البنك التي تتواصل سنويا إيمانا منه بالأثر الفعال لهذه البرامج الهادفة لخدمة المجتمع وأبنائه، كما أنها تترجم الدور القيادي الذي يلعبه البنك الوطني في هذا المجال منذ عقود طويلة.