عصام الصقر: أرباح البنك تعكس نجاح إستراتيجيتنا في التوسع وتنويع مصادر الدخل

نواصل تعزيز قدراتنا التنافسية ومكانتنا بالأسواق الرئيسية التي نعمل بها في المنطقة

علي فردان: أرباحنا تؤكد مرونة أعمالنا وقدرتنا على التكيف سريعاً مع تحديات «كورونا»

البنك يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته داخل البحرين عبر تقديم خدمات عالية الجودة



أعلن بنك الكويت الوطني - البحرين، عن تحقيق أرباح سنوية بلغت 117.68 مليون دينار بحريني (ما يعادل 94.57 مليون دينار كويتي) في 2021، وذلك بالمقارنة مع 117.51 مليون دينار بحريني (ما يعادل 94.68 مليون دينار كويتي) في 2020.



وأوضح البنك في بيان صحافي، ان موجوداته الإجمالية ارتفعت بواقع 7% لتبلغ 7.43 مليارات دينار بحريني بنهاية 2021، مقارنة مع 6.91 مليارات دينار بحريني في 2020، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 19% لتبلغ 972.97 مليون دينار بحريني، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 53% بنهاية 2021، لتبلغ نحو 2.75 مليار دينار بحريني.



أرباح جيدة



وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «حقق بنك الكويت الوطني-البحرين أرباحا جيدة خلال العام 2021 وذلك على الرغم من تحديات البيئة التشغيلية التي لم يشهدها العالم منذ عقود وانعكاس ذلك على الأسواق وتزامنه مع انخفاض أسعار الفائدة عالميا».



وأضاف: «تعزز العمليات الدولية للمجموعة أرباح المجموعة ما يؤكد مرونة نموذج أعمالنا، ويبرهن في الوقت ذاته على نجاح استراتيجية التوسع الإقليمي في التحوط من المخاطر والتقلبات ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل».



وأكد الصقر على أن الوطني - البحرين يواصل عاما تلو الآخر ترسيخ موقعه في السوق البحريني، والذي يعد من أهم أسواق النمو لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظرا لما يتمتع به السوق من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية إيجابية.



وشدد على أن مواصلة بنك الكويت الوطني التوسع وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق التي يعمل بها لضمان تأكيد ريادته إقليميا وضمان تعزيز النمو المستقبلي.



التكيف من التحديات



من جانبه، قال مدير عام بنك الكويت الوطني - البحرين علي فردان: «نتائج البنك في العام 2021 ورغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي تعد شهادة على تنوع أعمالنا وقدرتنا على التكيف سريعا مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا دون أن نغفل عن تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية التي وضعناها هذا العام».



وأكد الفردان على أن البنك أخذ على عاتقه دعم عملائه خلال جائحة كورونا عبر تأجيل أقساط ومدفوعات بطاقات الائتمان، كما عمل بشكل وثيق مع مصرف البحرين المركزي بهدف التخفيف من تداعيات الجائحة وذلك في إطار حرص البنك على القيام بمسؤولياته الوطنية.



وأشار إلى أن البنك يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته داخل البحرين عبر تقديم الخدمات المصرفية والمالية عالية الجودة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، موضحا أن البنك يتمتع بإمكانيات هائلة لتحقيق المزيد من النمو مستقبلا في السوق البحرينية.



وأشاد بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي البحريني. مؤكدا في الوقت ذاته أن دعم المجموعة للبنك في البحرين قد ساهم في تعزيز أداء البنك مستفيدا من تصنيفات بنك الكويت الوطني الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأحد أفضل البنوك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أمانا على مستوى العالم.



أكبر مؤسسة مالية



ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية. وقد حافظ البنك على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، ستاندر آند بورز، فيتش.



كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات تابعة ومكاتب تمثيل في كل من الصين، وجنيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، والأردن، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، وتركيا، والإمارات.