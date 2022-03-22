احتفلت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، مع أمهات الكويت بيومهن المميز «يوم الأم» وأطلقت حملة «انتي الأغلى» لتكون لفتة رقيقة تؤكد من خلالها تقديرها واحتضانها جميع الأمهات كأفراد يتمتعن بعاطفة جياشة تجعلهن يعتنين بالجميع. فهي الأم والأخت والعمة والخالة والزوجة والصديقة، هي نبع الحنان.



ومن ضمن حملة «انتي الأغلى»، تعاونت Ooredoo مع فلاورد، متجر إلكتروني معني بطلب الورود والهدايا، حيث أرسلت باقة ورد فاخرة لعدد من أمهات الكويت مصحوبة برسالة عاطفية سلطت الضوء على جمالهن الداخلي والخارجي لتكون لفتة رقيقة تفرحهن بيومهن.



وكان لموظفات Ooredoo نصيب كبير بيوم الأم، حيث دللتهن الشركة بيومهن من خلال التعاون مع الصالون النسائي Nail Station والذي تواجد في برج Ooredoo من أجل تقديم خدمات عديدة تخص النساء، كما تم توزيع علب من الشوكولاته والحلويات العربية وقسائم شرائية مجانية.



كما أطلقت Ooredoo سلسلة من المسابقات على حساب الانستغرام الرسمي للشركة، لمكافأة متابعيها بزجاجة فيتاجول (Vitajuwel). فيتاجول هو التفسير الحديث للتقاليد القديمة، وهي أحجار كريمة مختارة يدويا تقوم بإضفاء الحيوية على مياهها وتنشيطها.



وقال المدير الأول، إدارة الاتصال المؤسسي، لدى Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب: «لم تتوقف النساء في الكويت والعالم العربي عن الحفاظ على النسيج المجتمعي والانخراط في أشكال ومجالات مختلفة من المشاركة فنرى الأم والمعلمة والدكتورة والسياسية وغيرها الكثير. فهي الأم التي اجتمع العالم على قيمتها العالية ودورها العظيم، هي الملاذ الآمن والحصن الذي نختبئ فيه مهما بلغنا من العمر. وتأتي الأم وبالأخص المرأة الكويتية لتكون الأم الأسمى، فهي القلب الذي يصلي لأجلنا، هي الحياة بأكملها». وأضاف الأيوب: «اليوم أود أن أشكر كل أم وكل امرأة على قوتها وعطائها وحنانها وتضحياتها، شكرا لك، شكرا أمي».