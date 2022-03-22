أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن فوز 25 عميلا في السحوبات النقدية لحملة «البطاقات الائتمانية المتميزة»، الذي كان البنك قد أطلقها خلال الشهر الماضي لمكافأة عملائه بمناسبة العيد الوطني، حيث فاز جاسم عبدالعزيز الحشاش بالجائزة الكبرى وقدرها 5000 دينار، كما فاز حامد علي الحداد في سحب الـ 500 دينار، وفاز سيد محمد إبراهيم بـ 250 دينارا، ذلك بالإضافة إلى فوز عميل آخر في سحوبات الـ 100 دينار، وذلك أثناء السحب الذي أجري بتاريخ 9 مارس الجاري.



وكان الفائزون قد تأهلوا للفوز في تلك السحوبات عند استخدامهم بطاقات KIB الائتمانية من الفترة بين يوم 1 لغاية يوم 28 من فبراير من العام الحالي، محققين شرط الدخول وهو إنفاقهم مبلغ 500 دينار كحد أدنى خلال تلك الفترة للحملة، وقد تم تصميم هذا العرض خصيصا لحاملي كل من بطاقات الائتمان: فيزا الذهبية، وبلاتينوم، وسيجنتشر، وإنفينيت، وكذلك ماستركارد وورلد، علما بأن العرض شمل العمليات الشرائية والعمليات الإلكترونية التي تمت محليا أو دوليا.



وفي هذه المناسبة، توجه مساعد المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد رئيس قسم الخدمات المصرفية المتميزة في KIB، فيصل الشويرد بالتهنئة لجميع الفائزين في السحب، شاكرا ثقتهم العالية في بنكهم وولائهم وإخلاصهم له طوال الأعوام، كما وعد عملائه بتقديم المزيد الحملات والعروض المبتكرة على منتجات البنك المصرفية والتمويلية، طامحا إلى مكافأتهم، وعلى اختلاف شرائحهم، بكل ما يلاقي حماسهم واهتماماتهم وينال رضاهم ويعزز من ثقتهم.