نظمت شركة الخطوط الجوية الكويتية منتدى حواريا بمناسبة شهر تاريخ المرأة تحت عنوان «المرأة في مجال الطيران»، حيث استضاف المنتدى الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي، ومدير الدائرة القانونية ندى بورحمة، ومهندسة الطيران معالي سالمين، ونائب رئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالله العلي، كما حضر الحلقة عدد كبير من الموظفات التابعات للشركة في أجواء تملؤها الألفة والمحبة وروح الأسرة الواحدة بين الجميع. هذا واستمع رزوقي الى آراء وتطلعات الموظفات في الخطوط الجوية الكويتية وطموحهن في وصول الناقل الوطني إلى آفاق كبيرة واستعدادهن للمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة وكل ما يصل إلى نجاح منظومة العمل داخل الشركة، كما دار المنتدى الحواري حول ما توصلت إليه المرأة في مجال الطيران بالمنطقة. وخلال المنتدى الحواري، قام مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة محمد الفواز بتسليط الضوء على دور المرأة الفعال في العمل ومدى كفاءتها في تأدية المهام المكلفة بها وسبل تمكينها في المناصب القيادية خاصة في مجال الطيران، كما تطرق الفواز إلى أهمية المرأة في شتى المجالات المختلفة كالمجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية والرياضية وغيرها.



من جانبه، ذكر مستشار الرئيس التنفيذي للتطوير والتحول خالد البستان أن الخطوط الجوية الكويتية تولي اهتماما خاصا بالعنصر النسائي خلف جدران الناقل الوطني، مشيرا إلى أن الشركة وضعت خطة استراتيجية مستقبلية لاستقطاب المواهب النسائية المتميزة والتي تمثل اضافة للطائر الازرق في تحقيق أهدافه بالفترة المقبلة خصوصا لما تشهده الشركة من تطور ملحوظ على كافة المستويات.