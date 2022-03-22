أعلنت د.هنادي مبارك المباركي رئيسه المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، والمؤسسة لشركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية، عن انطلاق أعمال المؤتمر في نسخته الثالثة خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو المقبل، من الساعة 10صباحا إلى 9 مساء بتوقيت الكويت، وذلك عبر منصة الذكاء الاصطناعي. وأوضحت المباركي في تصريح صحافي، أن البلدان المتقدمة والنامية تسعى الى نمو وتنويع اقتصاداتها نحو برامج الاقتصاد الحديث مثل برامج حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال وبرامج الابتكار وريادة الأعمال وبرامج نقل وتسويق التكنولوجيا في حين تكمن أهمية البرامج العالمية للدول في رفع التصنيفات والمؤشرات التنافسية القياسية للدول الخليجية، إضافة إلى رؤية الكويت 2035 إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. وأشارت إلى أن برامج الاقتصاد الحديث تركز على 10 أهداف، هي: التنويع والنمو الاقتصادي والاجتماعي، واستحداث قطاعات جديدة صناعية وتكنولوجية، ونقل وتسويق التكنولوجيا، وزيادة ونمو عدد الشركات الجديدة، وإيجاد فرص عمل جديدة ومستدامة، وخفض معدل فشل الشركات الناشئة، وزيادة نمو الدخل والإنتاجية، وتطوير المدن الذكية، وبناء القدرات الابتكارية، واستحداث الأسواق الجديدة. وختمت المباركي حديثها، بالتأكيد على أن فكرة المؤتمر انطلقت عبر المبادرة الخليجية لسنة 2020 التي تركز على الارتقاء بمنظومة الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تنقسم المبادرة الخليجية إلى 4 أجزاء رئيسية:



أولا: إقامة المؤتمر الخليجي والعالمي سنويا.



ثانيا: انطلاق المجلة الخليجية تكنوبارك.



ثالثا: انطلاق مسرعة الأعمال الافتراضية الخليجية الذكية.



رابعا: إصدار سلسلة من الكتب على منصة أمازون.