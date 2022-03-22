أطلق البنك التجاري حملة ترويجية خاصة لجميع حاملي بطاقات البنك التجاري، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم ابتداء من شهر مارس حتى آخر الشهر، مع عدد من أبرز التطبيقات المميزة الخاصة بالهدايا والورد والعطور، علما بأن التطبيقات المشاركة في هذه الحملة هي تطبيق بليمز وتطبيق شذى وتطبيق فلاورد، وهي تعتبر من أكبر المنصات في الكويت والمنطقة.



ويتيح هذا العرض لجميع عملاء البنك التجاري الكويتي الحصول على خصم بنسبة 15% على مشترياتهم، ويستمر حتى نهاية شهر مارس، وذلك عند استخدامهم جميع بطاقات البنك التجاري في إتمام عملية الشراء. ويأتي هذا العرض المقدم حصريا من البنك التجاري لجميع حاملي البطاقات لتوفير العروض المناسبة لعملاء البنك ومساعدتهم للاحتفال بمناسبة عيد الأم وشراء الهدايا المناسبة تقديرا وعرفانا لمكانة الأم في المجتمع. والبنك التجاري الكويتي يتمنى لجميع الأمهات يوما سعيدا، وكل عام وجميع الأمهات بخير وسعادة.