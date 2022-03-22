يعقوب العوضي



فاز فريق الكرة الطائرة بنادي كاظمة على العربي 3-1 ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة الكأس، وبذلك فقد الأخضر فرصة المنافسة على اللقب. وفي مباراة أخرى فاز الكويت بثلاثية نظيفة على التضامن ليعلن تأهله إلى المربع الذهبي من البطولة.



من جانب آخر، أصدرت لجنة المسابقات جدول منافسات المربع الذهبي، والذي سيقام بنظام الدوري ذهاب وإياب، ويضم الكويت برصيد نقطتين والقادسية الوصيف بنقطة وكاظمة وبرقان بلا نقاط، وتنطلق المنافسات 24 الجاري بلقاء الكويت مع برقان والقادسية مع كاظمة. وفي السياق ذاته، وضمن منافسات الدوري العام للسيدات، فاز نادي الفتاة على فتيات العيون بنتيجة 3 - 0، فيما فازت سيدات سلوى الصباح على سيدات العربي بنفس النتيجة.