مبارك الخالدي



أنهت إدارة النادي العربي رسميا إجراءات تسجيل اللاعب الجديد النيجيري ستيفن جوبي القادم من الدوري الأوكراني، وذلك في كشوف اتحاد الكرة، وبات جاهزا للمشاركة مع صفوف الأخضر، ومن المتوقع ظهوره في مباراة العربي والقادسية غدا ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد. وكان «فيفا» قد سمح للاتحادات القارية والأهلية بقيد وتسجيل اللاعبين في الدوري الأوكراني حتى 7 ابريل المقبل نظرا للظروف التي تمر بها أوكرانيا.



وفي سياق متصل، غادر البلاد اللاعبان السنوسي الهادي ومحمد الصولة متجهين إلى معسكر منتخب ليبيا الذي يخوض استحقاقا افريقيا.