يحيى حميدان



تتجه النية لدى ادارة نادي برقان للتجديد مع مدرب فريق الكرة، البرتغالي ماريانو باريتو، للموسم المقبل، والذي يحظى بإعجاب مسؤولي اللعبة. وعلى الرغم من تراجع النتائج بشكل كبير عقب التعاقد معه مطلع الموسم الحالي إثر إقالة المدرب أنور يعقوب، الا أن الإدارة «البرقانية» تسعى لمنحه الفرصة للاستمرار في الموسم المقبل، خاصة أنه جاء في منتصف الموسم وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم عليه.



وخرج برقان من المنافسة على بطاقتي الصعود للدوري الممتاز بشكل مبكر وتعرضت آماله لضربة قوية عقب تعطل تسجيل محترفين اثنين في الانتقالات الشتوية، وهو ما جعل الفريق يخوض المباريات بثلاثة محترفين فقط.