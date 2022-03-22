في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية في البلدية لمتابعة تطبيق ضوابط ونظم البلدية كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تنفيذ الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية جولة ميدانية بمنطقة أبوحليفة على المجمعات التجارية والأسواق الموازية ومحلات التجزئة للتأكد من التزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة سعد الشيبة حرص الفريق الرقابي بالإدارة على تطبيق المحلات شروط وضوابط البلدية الواردة بلائحة المحلات والإعلانات من خلال تنفيذ جولات ميدانية صباحية ومسائية.



وأشار إلى أن الجولة التي تم تنفيذها بمنطقة أبو حليفة قد أسفرت عن تحرير 8 مخالفات تضمنت عدم تجديد رخصة إعلان، وإضافة إعلان خاص بالنشاط دون ترخيص.