عاطف رمضان



أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق حول ما جاء في تقرير الفريق الفني لتقصي الحقائق بخصوص اصدار تراخيص توصيل الطلبات الاستهلاكية دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.



ويأتي هذا القرار حتى يتم الاطلاع على تقرير الفريق الفني الذي تم تشكيله قبيل ايام من قبل الوزير الشريعان وحتى يتسنى النظر في كيفية التعاطي مع مخالفات بعض شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية العاملة دون التزام بالخطوات القانونية واللوائح المنظمة من قبل وزارة التجارة والصناعة.



إلى ذلك أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق نظام مراقبة الأسعار رسميا عبر الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة.



وأكدت «التجارة» أن النظام يهدف بالدرجة الأولى الى خدمة المستهلكين وتسهيل عملية التسوق، حيث أصبح باستطاعة المستهلك الدخول للنظام للتأكد من أسعار المواد الغذائية الأساسية في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية ومراكز بيع المواد الغذائية قبل الخروج من المنزل ودون الحاجة للتنقل من سوق إلى آخر، كما يستطيع مقارنة الأسعار الفعلية للسلع الغذائية المعروضة في الأسواق مع الأسعار المعروضة في النظام والتي يتم إدخالها وتحديثها من قبل الجمعيات التعاونية وتقوم وزارة التجارة بمتابعتها والتدقيق عليها بصفة مستمرة وفق التأثيرات العالمية على الأسعار وتأثير نظام العرض والطلب ومنع الرفع المصطنع للأسعار.



وذكرت التجارة أن نظام مراقبة الأسعار سوف يسهل عمل مفتشي وزارة التجارة، حيث إنه سيساعدهم في عمليات رصد الأسعار والرقابة عليها وضبط مخالفات الزيادة المصطنعة في السعر مما يصب في مصلحة المستهلك، كما أن النظام سيساعد التاجر في تحديد أسعار السلع والالتزام بها مما سيؤثر إيجابيا في تقنين عمليات بيع وشراء المواد الغذائية بشكل عام.



وأضافت التجارة أن نظام مراقبة الأسعار سيتم تحديثه بصفة مستمرة لعرض مواد وخدمات جديدة وإضافة المواد الغذائية الموسمية، وأن هذا النظام قد تم العمل عليه وإطلاقه بجهود حثيثة وتعاون بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الجمعيات والأسواق المركزية الخاصة.