بحث رئيس الجمعية م.فيصل العتل مع مساعد وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي، السفير ناصر الصبيح، عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لدى استقباله في مكتبه بالجمعية بحضور يوسف زمان من موظفي المعهد الديبلوماسي.



وأوضح العتل أن الزيارة ناقشت تفعيل الشراكة القائمة بين الجانبين في مجال تدريب وتأهيل المهندسين العاملين في الخارجية والارتقاء بالمستوى المهني للحصول على اعتمادات دولية بالإضافة إلى التعاون للارتقاء بالشؤون الهندسية في المباني المملوكة للوزارة، مضيفا أن الجمعية ترحب بمثل هذا التعاون الذي يعد مثالا يحتذى في التفاعل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية.



كما رحب العتل بالصبيح وأبدى حرصا على التعاون مع المعهد في مختلف الأمور المطروحة، لافتا إلى أن هذا التعاون يعزز العلاقة القائمة بين الجمعية وعدد من الإدارات في وزارة الخارجية. وفي ختام الزيارة قام العتل بتكريم الصبيح، وشكره على الاهتمام بتفعيل الشراكة بين الجانبين.