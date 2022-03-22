عاطف رمضان



قال مدير الجهاز الفني للاشراف على السلع في وزارة التجارة والصناعة فيصل الانصاري في تصريح لـ «الأنباء» ان فريق المفتشين لدى الوزارة مستمر حاليا في جولاته التفتيشية على الاسواق المركزية والجمعيات التعاونية في مختلف مناطق الكويت.



واضاف الانصاري خلال جولة تفتيشية قام بها مع فريق من مفتشي الوزارة انه في حال عدم التزام اي جمعية تعاونية او سوق مركزي بقوانين ولوائح الوزارة فان المفتشين سوف يتخذون الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.



واشار الى ان هذه الجولات التفتيشية التي يقوم بها المفتشون لدى الوزارة تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وذلك للتأكد من اسعار السلع الاساسية لمطابقتها مع الاسعار المسجلة لدى الوزارة وذلك لرصد الارتفاعات التي قد تحدث بالاضافة الى متابعة العروض والتخفيضات التي تقيمها الجمعيات التعاونية قبل حلول شهر الصوم.