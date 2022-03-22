منخفض جوي عميق يتركز اليوم وسط وشمال شبه الجزيرة العربية ويؤدي إلى هبوب الرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية

قال الخبير الفلكي عادل يوسف المرزوق، إن نوء الأخبية بدأ أمس الإثنين، وذلك وفق حساب الأنواء أو منازل القمر، مشيرا إلى أن تعامد الشمس على خط الاستواء أمس ينتج عنه الدخول العالمي لفصل الربيع بنصف الكرة الشمالي، كما تكون فيه أيضا بداية برج الحمل وعيد النيروز الفارسي وعيد شم النسيم المصري القديم.



وأضاف المرزوق في تصريح لـ «الأنباء»، أنه يدخل يوم الجمعة المقبل 25 الجاري البرد المشهور والمعروف عند أغلب الناس في الكويت باسم «بياع الخبل عباته».



وقال المرزوق في تصريحه: اليوم (أمس) هو يوم عيد الأم أو يوم الأم وهو اليوم الذي يتم فيه الاحتفال بالأمهات وتكريمهن في مختلف الدول من جميع أنحاء العالم، فنتقدم بخالص التهاني لكل الأمهات، داعين الله أن يرحم كل أمهاتنا اللواتي غادرن هذه الحياة إلى دار الحق، وأن يجعل قبورهن روضة من رياض الجنة، وينزل عليهن شآبيب رحمته، ويسكنهن فسيح جنانه، ويطهرهن من الذنوب والخطايا كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس، انه على ذلك لقادر، اللهم آمين.



وأضاف: أما بالنسبة إلى حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، فإنني أشير هنا إلى أنه سوف يتركز اليوم الثلاثاء منخفض جوي عميق تبلغ قوته من (1006-1010) مليبار في وسط وشمال شبه الجزيرة العربية، وسوف يؤدي إلى هبوب الرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية بين الهادئة إلى الخفيفة السرعة لن تتجاوز سرعتها (12) كم/س.



وتابع: من المحتمل أن تكون هذه الرياح الخفيفة مستمرة حتى عطلة نهاية الأسبوع ومن ثم هناك احتمال كبير أن تزيد هذه الرياح سرعتها قليلا يوم السبت المقبل الموافق 26 الجاري فتكون سرعتها بحدود (22-25) كم/س، لكن سوف تزداد سرعة الرياح الشمالية الغربية وتكون رياحا نشطة يومي الأحد والاثنين المقبلين الموافق 27 و28 الجاري متجاوزة في سرعتها (35) كم/س قد تثير الغبار العالق أو الخفيف والأتربة خصوصا في المناطق الخارجية والمكشوفة، علما ان الجو سوف يكون صحوا وخاليا من الغيوم، وهذا الجو المشمس والصحو الخالي من الغيوم سيرفع من درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وتكون الحرارة بين (23 و28) درجة مئوية مع احتمال ارتفاعها أكثر منتصف الأسبوع القادم، حيث من المحتمل أن تتجاوز الحرارة بعد 10 أيام من الآن (30) درجة مئوية.



واستدرك المرزوق: لكن الشمس تعامدت أمس الاثنين على خط الاستواء، وينتج عن ذلك الدخول العالمي لفصل الربيع في نصف الكرة الشمالي، كما تكون فيه أيضا بداية برج الحمل وعيد النيروز الفارسي وعيد شم النسيم المصري القديم، كما بدأ أمس «نوء الأخبية»، وذلك حسب حساب الأنواء أو منازل القمر، كما يدخل في يوم الجمعة 25 مارس البرد المشهور والمعروف عند أغلب الناس في اسم «بيّاع الخبل عباته».



وختم بالقول: لكن في نهاية هذا الشهر وتحديدا في 30 الجاري ستنتهي فترة برد العجوز وتدخل بعدها فترة الذرعان التي تكون فيها فترة سبق السرايات التي تستمر أسبوعين ثم تدخل فترة السرايات المشهورة برياحها النشطة وعواصفها القوية في المساء.