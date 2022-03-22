الحل التوافقي المقبول: «اختيارية» رفع سن التقاعد 3 سنوات مع ربطه باستحقاق مكافأة 28 راتباً بدل 21 راتباً عند التقاعد أو الإحالة للتقاعد

رفع الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين إلى 1000 دينار يخضع لمناقشات مكثفة دعماً لرفع المستوى المعيشي لـ 36 ألف متقاعد

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مجلس الوزراء: منحة ومزايا المتقاعدين في أسرع وقت



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مريم بندق



اعتمد مجلس الوزراء 3 تعديلات في الحقائب الوزارية تتضمن اسناد مسؤولية وزارة «شؤون مجلس الوزراء» إلى نائب رئيس الوزراء ووزير النفط د.محمد الفارس، و«الكهرباء والماء» لوزير الاشغال م.علي الموسى، وإسناد وزارة الشباب وهيئة الرياضة لوزير الإعلام د.حمد روح الدين.

وناقش المجلس آخر المستجدات المتعلقة بموضوع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والخاصة بمنحة المتقاعدين ومميزاتهم المقترحة، وأكد حرص القيادة السياسية على المتقاعدين وتعزيز رفاهيتهم واتمام جميع الاجراءات المتعلقة في هذا الشأن بأسرع وقت، مشددا على أن جميع الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة الخاصة سوف تؤخذ بعين الاعتبار.



وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن المجلس بلور حلولا توافقية حول مزايا المتقاعدين تشمل منحة الـ 3000 دينار، وزيادة الـ 20 دينارا سنويا، ورفع سنوات التقاعد 3 سنوات اختياري، وميزة للموظفين الذين على رأس عملهم الآن.

وقالت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» ان الأحوط هو ان تحيل الحكومة على مجلس الأمة مشروع قانون لتعديل قانون «التأمينات» لتقديم مزايا مالية للمتقاعدين منها منحة الـ 3000 دينار وزيادة الـ 20 دينارا سنويا ورفع سن التقاعد 3 سنوات اختياري، وتقديم طلب حكومي بعقد جلسة خاصة لتمريره في مداولتين هذا الأسبوع ضمانا لتوزيع المنحة قبل بدء شهر رمضان المبارك، وذلك لإدخال الفرحة والاطمئنان وتنامي الشعور الإيجابي نحو الحكومة. وبينت مصادر ثقة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن الحل التوافقي المقبول لتحقيق رغبة المتقاعدين ولتمرير المزايا المعلنة لهم من قبل وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد هو ان يكون النص على ان رفع سن التقاعد 3 سنوات «اختياري» مع ربطه باستحقاق المتقاعد 28 راتبا بدل 21 راتبا عند التقاعد أو عند إحالته للتقاعد.



وزادت ان مجلس الوزراء يملك 3 بدائل منها تسليم المتقاعدين منحة الـ 3 آلاف قبل رمضان إما بقرار من مجلس الوزراء أو «التأمينات» بالمنحة منفردة، أو بإحالة مشروع قانون لمجلس الأمة بتعديل قانون «التأمينات»بالمنحة أو بالمزايا مجتمعة على أن يبت فيه في جلسة برلمانية خاصة.

وذكرت المصادر عن ان التعديلات على قانون التأمينات ستتضمن ميزة اضافية اختيارية للراغبين من الموظفين الحاليين في زيادة معاشاتهم التقاعدية من خلال نظام «استقطاع جزء اضافي من الراتب الحالي».

وأكدت أن رفع الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين إلى 1000 دينار يخضع لمزيد من النقاشات المكثفة. وأوضحت انه في حالة الوصول إلى حل توافقي فإن القرار يرفع المستوى المعيشي لـ 36 ألف متقاعد تقل معاشاتهم الشهرية عن ألف دينار.





مجلس الوزراء اعتمد 3 تعديلات على الحقائب الوزارية

علمت " الأنباء" ان مجلس الوزراء اعتمد 3 تعديلات في الحقائب الوزارية تتضمن اسناد مسئولية وزارة " شؤون مجلس الوزراء " إلى نائب رئيس الوزراء ووزير النفط د. محمد الفارس ، و" الكهرباء والماء " لوزير الاشغال علي الموسى واسناد وزارة الشباب وهيئة الرياضة لوزير الإعلام د. حمد روح الدين .

3 تعديلات على الحقائب الوزارية

علمت " الأنباء" ان التعديلات المتوقعة في الحقائب الوزارية تتضمن اسناد مسؤولية وزارة "شؤون مجلس الوزراء" إلى نائب رئيس الوزراء ووزير النفط د ..محمد الفارس ، و "الكهرباء والماء" لوزير الاشغال علي الموسى، واسناد وزارة الشباب وهيئة الرياضة لوزير الإعلام د.حمد روح الدين.

التعديلات الوزارية تشمل الابقاء على الشيخ د. أحمد ناصر المحمد في وزارة الخارجية واسناد مسؤولية وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير آخر قد يكون د. محمد الفارس

قالت مصادر مطلعة في تصريح ل " الأنباء" ان التعديلات الوزارية المقترحة تشمل الابقاء علي الشيخ د. أحمد ناصر المحمد في وزارة الخارجية واسناد مسؤولية وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير آخر قد يكون د. محمد الفارس

ميزة للموظفين الحاليين الراغبين في زيادة المعاش

كشفت مصادر مسؤولة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" عن ان التعديلات المقدمة على قانون التأمينات تتضمن ميزة اضافية اختيارية للراغبين من الموظفين الحاليين في زيادة معاشاتهم التقاعدية من خلال نظام " استقطاع جزء اضافي من الراتب الحالي ".

مصادر خاصة لـ"الأنباء": الأحوط أن تحيل الحكومة على مجلس الأمة مشروع قانون لتعديل قانون "التأمينات" لتقديم مزايا مالية للمتقاعدين منها منحة الـ 3000 دينار وزيادة الـ 20 ديناراً سنوياً ورفع سن التقاعد 3 سنوات اختيارياً و تطلب عقد جلسة خاصة لتمريره في مداولتين

كشفت مصادر خاصة في تصريحات لـ"الأنباء" عن أن الأحوط ان تحيل الحكومة على مجلس الأمة مشروع قانون لتعديل قانون "التأمينات" لتقديم مزايا مالية للمتقاعدين منها منحة الـ 3000 دينار وزيادة الـ20 دينار سنويا ورفع سن التقاعد 3 سنوات اختياريا وتقديم طلب حكومي بعقد جلسة خاصة لتمريره في مداولتين هذا الأسبوع ضماناً لتوزيع المنحة قبل بدء شهر رمضان المبارك وبذلك لإدخال الفرحة والاطمئنان وتنامي الشعور الإيجابي نحو الحكومة.

الحل التوافقي المقبول لتحقيق رغبة المتقاعدين: "اختيارية" رفع سن التقاعد مع ربطه باستحقاق مكافأة 28 راتبا بدل 21 راتبا عند التقاعد أو الإحالة للتقاعد

بينت مصادر ثقة في تصريحات خاصة لـ" الأنباء"، أن الحل التوافقي المقبول لتحقيق رغبة المتقاعدين ولتمرير المزايا المعلنة لهم من قبل وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد يكون النص على ان رفع سن التقاعد 3 سنوات " اختياريا" مع ربطه باستحقاق المتقاعد 28 راتبا بدل 21 راتبا عند التقاعد أو عند إحالته للتقاعد.

3 تصورات لتسليم المتقاعدين منحة الـ 3 آلاف قبل رمضان: قرار من مجلس الوزراء أو "التأمينات" بالمنحة منفردة .. أو مشروع قانون بتعديل قانون "التأمينات" بالمنحة أو بالمزايا مجتمعة ويبت في جلسة برلمانية خاصة

قالت مصادر خاصة لـ" الأنباء" إن معالجة قضية مزايا المتقاعدين تكون من خلال 3 تصورات.

وأوضحت المصادر ان مجلس الوزراء يملك عدة بدائل توزيع منها تسليم المتقاعدين منحة الـ 3 آلاف قبل رمضان إما بقرار من مجلس الوزراء أو "التأمينات" بالمنحة منفردة، أو بإحالة مشروع قانون لمجلس الأمة بتعديل قانون "التأمينات" بالمنحة أو بالمزايا مجتمعة على أن يبت فيه بجلسة برلمانية خاصة.

المتقاعدون ينتظرون مجلس الوزراء اليوم اعتماداً على إعلان وزير المالية أن التعديلات المقترحة على قانون «التأمينات» تقدم مزايا غير مسبوقة للمستفيدين وترتقي بالمستوى المعيشي للمتقاعد

عبروا عن كل الأمل بتعجيل توزيع منحة الـ 3 آلاف دينار في ظل استعدادات أنظمة «التأمينات» لصرفها 28 الجاري

ينتظر المتقاعدون نتائج جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد عن المزايا المالية التي سيتم إقرارها لهم اعتمادا على إعلان وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد في 16 الجاري أن «التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية «تقدم مزايا غير مسبوقة للمستفيدين وترتقي بالمستوى المعيشي للمتقاعد».

وعبر المتقاعدون عن كل الأمل من المجلس بتعجيل توزيع منحة الـ 3 آلاف دينار للمتقاعدين الحاليين والمستحقين في ظل استعدادات أنظمة «التأمينات» لصرفها 28 الجاري.