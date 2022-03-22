عرضت جمعية الهلال الأحمر بجناح الكويت في معرض (اكسبو دبي 2020) انشطتها وإنجازاتها ومبادراتها الإنسانية على المستوى الدولي في اغاثة المتضررين جراء الكوارث الإنسانية والأزمات الانسانية.



وقال مدير العلاقات العامه والاعلام في الجمعية خالد الزيد في اتصال هاتفي مع (كونا) ان الهدف من المشاركة ابراز مسيرة الكويت في مجال العمل الانساني وسجلها المشرف في العطاء ومساندة الانسان في أشد الظروف والازمات وكذلك دورها في دعم الاسر المحتاجة بالكويت والمسجلين بكشوفات الجمعية بواقع خمسة آلاف أسرة.



وأضاف الزيد ان مشاركة الجمعية في معرض (اكسبو دبي 2020) تأتي من منطلق الجانب الانساني الرائد للكويت التي أصبحت منارة للعمل الانساني، مؤكدا حرص الجمعية على ان تكون جزءا من نجاحات هذا الجناح في ضوء ارتفاع عدد زواره وما يقدمه من صورة مشرفة حظيت بإشادات كبيرة.



وأشار الى ان الجمعية تسعى من خلال هذه المشاركة الى اتاحة الفرصة للزائرين في المعرض للتعرف على اسهامات الجمعية وأعمالها المتنوعة، مشيدا بدور وزارة الاعلام وحرصها على ابراز الاعمال الانسانية الكويتية بقسم خاص في الجناح الكويتي.



وذكر الزيد انه تم تخصيص ركن للأطفال في الجناح لتعريفهم بدور الهلال الاحمر الكويتي عن طريق توزيع كراسات الرسم التي تحمل صورا لهذه المعاني الانسانية اضافة الى توزيع شعارات (باجات) تحمل اسم الجمعية وجناح الكويت وتوزيع حقيبة الإسعافات الأولية.



وقال ان جناح الجمعية شهد توافد عدد كبير من زوار المعرض من مختلف دول العالم الى جانب طلبة المدارس للتعرف على أهم المبادرات والمشاريع الانسانية التي نظمتها الجمعية منذ تأسيسها عام 1966.



وأكد ان (اكسبو دبي 2020) يعد منصة مهمة في تعزيز ثقافة التطوع من خلال مشاركة المتطوعين وعرض انشطتهم الخيرية والإنسانية وتحفيز الشباب للانخراط في مجالات العمل الانساني.



ولفت الى أهمية بناء مهارات المتطوعين وتأهيلهم للانخراط في العمل الانساني من خلال المشاركة الفعالة في مثل هذه الأنشطة والفعاليات الدولية مما يساعد في بناء جسور التواصل بين المتطوع وأفراد المجتمع والذي بدوره سيعزز من شخصية المتطوع.