أسامة أبو السعود



في إطار تفعيل استراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتحقيقا لرؤيتها الساعية إلى الريادة عالميا في العمل الإسلامي وتفعيلا لرسالتها في رعاية المساجد من خلال تنمية الموارد البشرية وفقا لأفضل الممارسات والتي تسهم في الارتقاء بمستوى أداء شاغلي الوظائف الدينية بالوزارة بما يتناسب والمهمة السامية الملقاة على عواتقهم، فإن قطاع المساجد ممثلا في إدارة الشؤون الفنية ينظم دورة علمية في «علوم القرآن» لشاغلي الوظائف الدينية بمبنى تدريب الأئمة والمؤذنين ـ منطقة الرقعي



وبهذه المناسبة، صرح مدير إدارة الشؤون الفنية د. بدر معجون أبا ذراع الضفيري بأن هذه الدورة تأتي ضمن ما تقوم به إدارة الشؤون الفنية من دور فاعل في توجيه الدعم الفني والشرعي لشاغلي الوظائف الدينية، وكذلك تدريبهم حتى يكونوا مؤهلين للقيام بوظيفتهم السامية.



وأشار الضفيري إلى أن هذه الدورة يحاضر فيها د. محمد هشام الطاهري وبدأت صباح يوم أمس الأحد ومن المقرر أن تستمر لمدة خمسة أيام خلال الفترة من



20- 24/ 3/2022م تبدأ من الساعة 8.00 إلى 12.00 صباحا.



وفي ختام تصريحه، دعا الضفيري جموع الأئمة والمؤذنين وطلبة العلم للحرص على المشاركة في هذه الدورات النافعة والاستفادة مما تقدمه إدارة الشؤون الفنية من دورات وأنشطة.