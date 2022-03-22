أكد رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية يحيى الدوسري حرص النقابة على الدفاع عن مصالح منتسبيها من العاملين والعاملات في وزارة الشؤون والعمل الدائم لتقديم الأفضل لهم وتحقيق المكتسبات النقابية من خلال المطالبات المستمرة والتعاون مع الوزير ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين وقياديي الوزارة.



وتقدم الدوسري بالشكر والتقدير إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مبارك العرو لتجاوبه الفوري لمطلب النقابة بشأن تعديل ساعات العمل في شهر رمضان المبارك.



وأوضح الدوسري أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الوزير حول هذا الأمر، حيث تم شرح طبيعة ظروف الاخوات الموظفات في شهر رمضان وعدم مناسبة فترة ساعات العمل المقررة للوزارة للكثير منهن، وكذلك طبيعة العمل في العديد من القطاعات واللاتي يحرصن دوماً على إنجاز أعمالهن على أكمل وجه، وكذلك تعاون الموظفين في مختلف الإدارات لضمان سير العمل.



وأضاف الدوسري أنه وتقديرا من الوزير واهتمامه بمراعاة ظروف أخواته الموظفات في هذا الشهر الكريم والتوفيق بين عملهن بالوزارة وحياتهن الأسرية، فقد قام على الفور بإعطاء توجيهاته وتعليماته بإعداد كتاب وتوجيهه إلى ديوان الخدمة المدنية على وجه السرعة لتعديل ساعات العمل، موضحا أن هذا الأمر ليس مستغربا على الوزير لاهتمامه بتحقيق الرضا الوظيفي لجميع العاملين في الوزارة بجميع إداراتها وقطاعاتها.