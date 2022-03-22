ثامر السليم



قام القائم بأعمال عميد كلية الآداب بجامعة الكويت أ.د.عبدالله الهاجري والعميد المساعد للشؤون الطلابية د. مشاري الموسى والمدير الإداري لكلية الآداب نواف العتيبي بتكريم موظفات التوجيه والإرشاد، وذلك للجهود التي بذلنها في إتمام سير عملية التسجيل واستكمال الجداول للطلبة.



وفي هذا السياق، تقدم القائم بأعمال عميد كلية الآداب بجامعة الكويت أ.د.عبدالله الهاجري بخالص العرفان والشكر لكل من مكتب العميد المساعد للشؤون الطلابية والمدير الإداري لما بذلوه من جهود جبارة خلال فترة التسجيل، حيث وصل عدد الطلبة المقيدين إلى 9 آلاف طالب، ومع ذلك فإن موظفي المكتب تعاملوا مع ضغوطات العمل بكل حرفية.



من جانبه، أشاد العميد المساعد للشؤون الطلابية د.مشاري الموسى بتعاون الموظفات وبقائهن لأوقات متأخرة بعد انتهاء ساعات العمل، مبينا أن هذه السنة كانت من أنجح السنوات في التسجيل من حيث استقبال عدد كبير من الطلبة أكثر من السنوات التي مضت، مشيدا بجهود الموظفات فلولاهن لما تمت العملية بهذه السهولة.