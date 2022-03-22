قام قسم علوم الأرض والبيئة في كلية العلوم بجامعة الكويت برحلة ميدانية إلى محجر الأحمدي والذي يقع في أعلى منطقة من الجزء الجنوبي للكويت، ونظمت الرحلة د.مريم يوسف الكويران ود.عهود بدر السالم عضوا هيئة التدريس في قسم علوم الأرض والبيئة بالتعاون مع د.سيد محمد بهبهاني ود.عمار الإبراهيم من شركة نفط الكويت.



وهدفت الرحلة إلى إطلاع طلبة الدراسات العليا على المكاشف الصخرية الموجودة في المحجر، حيث تتميز بطبيعة مختلفة عن المكاشف الموجودة في جال الزور، وتمتاز المكاشف بوجود صخر الدولومايت الذي يدخل في كثير من الصناعات، وهو امتداد للطبقة الصخرية Dammam Formation من العصر الأيوسيني ما يقارب 45 مليون سنة، وهو المكشف الوحيد الذي يمكننا من دراسة هذه الطبقة الصخرية في الكويت، كما تمكن الطلبة من الحصول على بعض الأحافير التي كانت موجودة بكثرة في الطبقات الصخرية، فكانت بمنزلة مكافأة من الطبيعة إلى محبيها.