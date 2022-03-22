الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة دبي الودية الدولية تحت 23 عاما التي ينظمها الاتحاد الإماراتي، بالتعاون مع «ايست سبورت السويدية الدولية»، خلال الفترة من 20 إلى 29 الجاري، بمشاركة 10 منتخبات، ضمن التحضيرات لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما 2022 المقررة في مدينتي طشقند وقرشي بأوزبكستان، خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل، بمشاركة 16 منتخبا.



وتضم قائمة الفرق التي ستخوض «دولية دبي الودية»، 9 منتخبات تتأهب لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، وتشمل قطر، الإمارات، السعودية، العراق، اليابان، الصين، أوزبكستان، فيتنام، تايلند، إلى جانب كرواتيا منتخب أوروبي وحيد من بين المشاركين.



وتنطلق بطولة دبي للمنتخبات الأولمبية بخمس مباريات حيث تقام البطولة على 3 جولات، يلعب كل منتخب جولتين، أولى وثانية، في حين تقام الجولة الثالثة يوم 29 مارس للمنتخبات صاحبة أعلى نقاط.



قام الجهاز الفني لمنتخب قطر الأولمبي بقيادة التشيلي نيكولاس كوردوفا باستدعاء 24 لاعبا وهم: أحمد الجانحي واندريه سياهبوترا ومصطفى عصام وعبدالله علي (الغرافة)، وصلاح زكريا ومحمد النعيمي ولطفي مادجر (الدحيل) وجاسم جابر وأحمد سهيل ومحمود بوندى (العربي)، وأسامة الطيري وهاشم علي وعلى مال الله (الريان)، وعبدالرشيد إبراهيم وعبدالله السليطي وخالد محمد (الأهلي)، ويوسف عبدالرزاق ومصطفى طارق (السد)، ويوسف أيمن وجاسم المهيري (قطر)، ومحمد عياش (الوكرة)، ودياب هارون (الخور)، ومروان السيد (الشمال)، والمكي حسن (الخريطيات).



هذا، ويواصل منتخب قطر الأول لكرة القدم تدريباته اليومية استعدادا لمباراتيه الوديتين أمام بلغاريا وسلوفينيا يومي 26 و29 الجاري، واللتان ستقامان على ستاد المدينة التعليمية ضمن استعدادات منتخب قطر لبطولة كأس العالم 2022.



إلى ذلك، تمسك رئيس نادي السيلية اللورد عبدالله العيدة باستمرار المدرب التونسي سامي الطرابلسي لقيادة الفريق الكروي للموسم العاشر على التوالي، بعد نجاحه في قيادة الفريق للبقاء ضمن أندية الدوري القطري في الموسم المقبل، بعد أن فاز على الخريطيات في المباراة الفاصلة لتحديد هوية الفريق المستمر في الدوري القطري بالموسم الجديد.