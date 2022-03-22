بيروت - ناجي شربل



دخل منتخبا لبنان وسورية العد التنازلي لمباراتهما المقررة الخميس المقبل في ملعب صيدا البلدي، في المرحلة قبل الأخيرة من ختام مباريات المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر.



ومع فقدان «نسور قاسيون» الأمل بمتابعة المشوار المونديالي، تلوح ملامح ضئيلة لمنتخب «الأرز» عبر بوابة الملحق الآسيوي، شرط انتزاع المركز الثالث في المجموعة الذي يبدو أقرب إلى المنتخب الإماراتي.



ويستعد المنتخبان بتدريبات نهائية، اللبناني في ملعب صيدا البلدي بعد طلب المدير الفني التشيكي ايفان هاشيك صرف النظر عن التدريب على ملعب البابلية بسبب سوء أرضيته والخشية بتعرض «من تبقى» من اللاعبين للإصابة.



في حين يتمرن المنتخب السوري على ملعب نادي العهد على طريق المطار بعدما وصل أفراده الى العاصمة (بيروت) برا من طريق بوابة المصنع الحدودية مساء الاثنين، ونزلوا في فندق «كورال بيتش» في منطقة الجناح على مسافة قريبة من ملعب التدريب.



ويفتقد المنتخب اللبناني عددا كبيرا من لاعبيه الأساسيين الذين خاضوا التصفيات بداعي الإصابة، وهم: الكابتن حسن معتوق الذي خرج باكرا من مباراة فريقه الأنصار والعهد الأسبوع الماضي، والشقيقان روبير وجورج ملكي، والمهاجم حسن «سوني» سعد، ووليد شور، وقد ينضم اليهم باسل جرادي المحترف في أبولون القبرصي، والذي لم يتعاف من عملية في غضروفه، ولعب 10 دقائق بعد غيابه 6 أسابيع عن الملاعب.



ويقود المباراة الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم، ويعاونه مواطنوه حكما التماس سالم المري وأحمد المقالح والحكم الرابع أحمد فلاحي. ويراقبها الهندي سورش سوفرات تهاتي.



وعقب المباراة، تغادر البعثة اللبنانية الى إيران الجمعة تمهيدا لخوض ختام التصفيات أمام المنتخب الإيراني الذي انتزاع إحدى بطاقتي التأهل الخاصة بالمجموعة، اذ نقلت المباراة من العاصمة الإيرانية (طهران) الى مدينة مشهد لتقام في 29 الجاري.