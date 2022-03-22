القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



كشف رئيس لجنة التعليم د.سامي هاشم موعد الاعلان عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم، مؤكدا انه سيكون في بداية شهر أبريل المقبل، حيث سيتضمن الإعلان آليات الاختبارات والتقدم.



وقال في تصريح خاص لـ«الأنباء» إن كل معلم سيتقدم في تخصصه وبعد إجراء الاختبارات سيتم تعيين 30 ألف معلم هذا العام، ثم 30 ألف معلم سنويا على مدار الـ4 سنوات المقبلة، ليصل الإجمالي لـ150 ألف معلم.



وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بخبراء متخصصين فيما يتعلق بالشروط وتنظيم التخصصات.



وقال إن من يجتاز الاختبارات بنجاح في هذه المسابقة سيحضر دورة تدريبية لمدة 3 أشهر للتعرف على الطرق الحديثة للتدريس والمحتوى العلمي، والتدرب على مهارات التفكير وكيفية توفير المعلومات الحديثة للطالب.



واشار الى انه وفقا لما تلقته اللجنة من وزارة التربية والتعليم الفني انه تم تحديد التخصصات المطلوبة بمسابقة الـ 30 ألف معلم، مشيرا إلى أن الأولوية لمعلمي الصفوف الأولى وصفوف النظام الجديد للتعليم لأنها تعاني من عجز كبير.



وأكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في تصريح خاص، أن الاختيارات في مسابقة الـ30 ألف معلم ستكون لأفضل الكوادر، وستكون هناك تسهيلات في موضوع التقديم لدفعة التعاقدات، لكن الاختيار النهائي سيكون للأفضل.



وكشفت لجنة التعليم انه جار إعداد الامتحانات التي يخوضها المتقدمون قبل إعلان نتائج القبول في المسابقة.