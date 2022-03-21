مريم بندق

علمت " الأنباء" ان منحة ال 3000 دينار والمميزات المقترحة للمتقاعدين تشمل المتقاعدين من الحكومة والقطاع الخاص والنفطي والقطاع العسكري والمستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، حيث نص بيان مجلس الوزراء على ان المجلس ناقش آخر المستجدات المتعلقه بموضوع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والخاصة بمنحة المتقاعدين و مميزاتهم المقترحة. وأكد مجلس الوزراء حرص القيادة السياسية على الإخوة المتقاعدين وتعزيز رفاهيتهم واتمام كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن بأسرع وقت والوصول الى صيغة توافقية بما يخص القانون رقم 61 لسنة 1976، والقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، والقانون رقم 110 لسنة 2014 بتقديم مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك ، مؤكداً أن كافة الملاحظات التي أبداها الاخوة أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة الخاصة سوف تؤخذ بعين الاعتبار.