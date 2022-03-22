بشار الدوب: الفرع الجديد يقدّم مجموعة خدمات متكاملة ومنتجات متميزة

أحمد الردهان: تصميم الفرع يجمع الطابع التقني مع المحافظة على ما تميّز به البنك



افتتح بنك بوبيان فرعه الجديد في منطقة السرة، معزّزاً بذلك شبكته المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، في إطار خططه التوسعية وانتشاره ليكون دائماً الأقرب للعملاء، لا سيما في المناطق التي تشهد نمواً سكانياً ملحوظاً.

وقال مساعد المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في «بوبيان» بشار الدوب، إنه سيقدم من خلال الفرع الجديد مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتميزة والمُصممة بشكل غير تقليدي، إذ ما يُميز «بوبيان» قربه دائماً إلى عملائه مواكبةً لما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية.

وأضاف أن فرع السرة الذي يعمل بدوام الفترة الواحدة من 8:30 صباحاً حتى 3 عصراً سيسهم في خدمة شريحة كبيرة من عملائه من سكان المنطقة بشكل خاص والمناطق المجاورة، لاسيما بخدماته الرقمية، تماشياً مع إستراتيجية تزويد العملاء بأحدث تقنيات الدفع ومنحهم تجربة مصرفية فريدة.

وأوضح الدوب أن الفرع سيوفر خدماته لجميع عملاء البنك وغيرهم من العملاء الجدد من خلال استخدام الإمكانيات التي تم وضعها في خدمتهم، خصوصاً وأن المنطقة تعتبر من المناطق سريعة النمو التي تحتاج إلى خدمات مميزة من أجل راحة وتسهيل حياة جميع سكانها.

وأكد أن «بوبيان» بدأ يجني ثمرة الجهود والاستثمارات التي قام بها في السنوات الأخيرة في مجال الخدمات التقنية والرقمية، ما يتناسب مع إستراتيجية مستمرة للتوسع في الاستثمار بالمزيد من الخدمات المصرفية الرقمية، جنباً الى جنب مع توسعه جغرافياً في افتتاح المزيد من الفروع في إطار خططه للاستحواذ على حصص سوقية في مختلف المجالات.

الأفضل بالخدمة

أوضح الدوب أن «بوبيان» تمكّن مع بداية العام الجاري من تحقيق إنجاز جديد بالاستمرار بتربعه على قمة خدمة العملاء في الكويت من خلال حصوله على جائزة أفضل بنك إسلامي للعام الثاني عشرعلى التوالي منذ عام 2010 من مؤسسة سيرفيس هيرو العالمية.

وأشار إلى أن خدمة العملاء تتطلب من جميع العاملين في البنك الاستمرار بتقديم أعلى مستويات الخدمة مع تطويرها بصورة مستمرة تحافظ على ثقتهم وتمنحهم دائماً الأفضلية مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى مشيراً إلى أن التحديات تزداد يومياً، وتضع على عاتق مختلف الإدارات مسؤوليات جديدة.

أحدث التطورات

من جانبه، قال المدير الإقليمي في «بوبيان» أحمد الردهان، إن الفرع الجديد يواكب أحدث التطورات التي يشهدها البنك لتحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء من الشركات أو الأفراد، في ظل حرصه على أن يتمتعوا بتجربة مميزة خلال زيارتهم لأي من فروعه والحصول على مستويات عالية ومميزة من الخدمة.

وأشار إلى مراعاة تصميم المقر الجديد لتقديم الخدمات المميزة للعملاء بسهولة ويسر، مع توفير مساحات كافية لحركتهم وانتظارهم، إذ تم تخصيص منطقة لخدمة الرجال وأخرى لخدمة السيدات ليبقى «بوبيان» متميزاً وقادراً على تطوير هذه الفروع مواكبة للتطور المستمر في الصناعة المصرفية محلياً وعالمياً.

طابع حديث

وأضاف الردهان «يجمع التصميم للفرع الجديد بين الطابع التكنولوجي والتقني مع المحافظة على الطابع الحديث الذي تميز (بوبيان) به، لتأكيد هويته والتعرف عليه بشكل فوري أينما وجد من خلال تصميمه بواسطة أشهر المصممين العالميين المختصين بتصميم الفروع بشكل عصري حديث يراعي التطورات في الصناعة المصرفية.