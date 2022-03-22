شارك عضو الوفد البرلماني الكويتي النائب د.هشام الصالح اليوم، في اجتماع اللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الإنسان وذلك ضمن أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144 المنعقد حاليا في جمهورية اندونيسيا.

وقال الصالح في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن الوفد البرلماني أكد على دور دولة الكويت الإنساني تجاه قضايا اللاجئين، مشيراً إلى قيامها بعدة مؤتمرات دولية مانحة من أجل مساعدتهم.

وقال الصالح " أكدنا خلال الاجتماع على دور الكويت المانح والمساعد حتى أنه تمت تسمية أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بأمير الإنسانية".

وذكر الصالح أن الكويت مستمرة على مسيرة تقديم المساعدات والاغاثات لعدة مناطق ودول ومنها أوكرانيا، لافتا إلى دور الكويت كوسيط لحل النزاعات الدولية الذي يسهم ايضا في تفادي موضوع اللاجئين من الأساس.

وقال الصالح أن الوفد الكويتي دعا خلال الاجتماع إلى تبني تشريعات دولية ومواقف برلمانية موحدة لحفظ وحماية حقوق الإنسان وحل قضايا اللاجئين.

يذكر أن الوفد البرلماني الكويتي الذي يترأسه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم يشارك في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد خلال الفترة من 20 إلى 24 مارس الجاري في (بالي) الإندونيسية.