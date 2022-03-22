حقق فريق منطقة الجهراء التعليمية لقب دوري المرحلة المتوسطة للمحافظات بعدما حقق فوزا كبير على منطقة العاصمة 7- 0 ليتربع على قمة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط ، بينما حل فريق منطقة حولي في الترتيب الثاني برصيد 9 نقاط بعدما تغلب على فريق منطقة مباراة الكبير 3-2 ، وجاء مبارك الكبير ثالثا برصيد 7 نقاط حصد ابناء القصر الاحمر لقب النسخة الاولي والتي شارك فيها 6 مناطق، وشهدت منافسة قوية حتي الجولة الاخيرة التي تعتبر جولة الحسم، وقام فيصل المقصيد رئيس الاتحاد، ووليد عايش نائب الرئيس بتسليم الميداليات للاعبين، وكأس البطولة للفريق الفائز.

ومن جانبه اكد المدرب الوطني انور بوطيبان، عضو اللجنة الفنية لدوري المتوسط على ان منافسات الدوري كانت قوية منذ بدايته وشهدت تألق عدد كبير من اللاعبين، وقال: اللجنة الفنية تقوم حاليا بتقييم اداء اللاعبين لاختيار الانسب منهم لتشكيل منتخب المدارس الذي سيخوض استحقاقات خارجية بجانب المشاركة في دوري الاتحاد الكويتي لكرة القدم في الموسم المقبل، حسب الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد المدرسي والاتحاد الكويتي لكرة القدم، واضاف قائلا: جميع اللاعبين المشاركين في دوري المتوسط غير مقيدين بالأندية حسب لائحة الاتحاد المدرسي.

وقدم بوطيبان الشكر للأجهزة الفنية والادارية للفرق المشاركة واللاعبين والاطقم التحكيمية واللجنة الفنية على مجهودهم خلال الفترة الماضية.

وفي نفس السياق تدخل منافسات دوري كرة القدم العشبي للرجال لدورة التعليم العالي التي تختتم يوم 30 الجاري والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي مرحلة الدور قبل النهائي بإقامة مباراة واحدة تجمع يلتقي فريق الجامعة الامريكية مع كلية الكويت للعلوم في مباراة متكافئة بين الفريقين على ملعب اللجنة الاولمبية بمنطقة جابر الاحمد على ان تستكمل منافسات قبل النهائي غدا الخميس بلقاء التطبيقي مع اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية.

وفي منافسات دوري كرة الطائرة نساء يتقابل التعليم التطبيقي مع كلية الكويت للتقنية في ختام الدور التمهيدي والذي يشارك فيه 5 جامعات وتقام المنافسات بنظام خروج المغلوب ويلتقي الفائز مع الجامعة الاسترالية في قبل النهائي ، وتأهل للدور قبل النهائي الجامعة الاسترالية بعد تحقيقها الفوز على جامعة الخليج ، وتلقي كلية بوكسهيل الهزيمة من الجامعة الامريكية الذي ضر موعدا مع جامعة الكويت .