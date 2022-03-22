في إطار دعمها المتواصل وإغاثاتها الإنسانية للمحتاجين والمتضررين في الأراضي الفلسطينية، قدمت جمعية "تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية" محطة توليد أكسجين لمستشفى (المحتسب) بمدينة (الخليل) في جنوب الضفة الغربية.

وقال المدير التنفيذي لجمعية تراحم الخيرية عبد الحميد الدوسري: إن المشروع يستهدف تقديم الدعم الصحي والعمل على شفاء المرضى وإنقاذ الأرواح في ضوء ما تعانيه المنظومة الصحية في الأراضي الفلسطينية من ضغط كبير فوق طاقتها مما يتسبب في تدهور الأوضاع الصحية يوماً تلو الأخر.

وأضاف الدوسري أن المحطة تستهدف توليد الأكسجين وتعبئته وذلك لتغطية الحاجة اليومية للمستشفى، مؤكداً أن المشروع سيعود نفعه على 100 ألف نسمة من سكان مدينة الخليل.

وأشاد الدوسري بتبرعات المحسنين الكرام من أهل الكويت، الذين مدوا أياديهم البيضاء نجدة لإخوانهم في أرض الإسراء بتقديم تلك المحطة التي تساهم في إنقاذ آلاف المرضى، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يكتب لهم جزيل الأجر وعظيم المثوبة.

هذا وتعمل جمعية تراحم الخيرية على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأهل فلسطين من خلال العديد من المشروعات شديدة الأهمية، تخفيفاً للعبء عن الأسر والعوائل التي تواجه ظروفاً معيشية بالغة الصعوبة.