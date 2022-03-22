عبدالكريم العبدالله

أعلنت استشاري الامراض الباطنية وطب الحوامل بمستشفى الجهراء د.بشاير الفضلي، عن تدشين عيادة الحوامل المصابين بالأمراض الروماتيزمية في المستشفى بمشاركة د. فاطمة بارون، استشارية أمراض الروماتيزم ود. ابراهيم توفيق، استشاري أمراض النساء والتوليد.

وذكرت د.الفضلي في تصريح صحافي، أن هذه العيادة تختص بمتابعة مرضى "الروماتيزم" الحوامل متابعة دقيقة أثناء الحمل للوصول لولادة آمنة، وتوفير الوقت والجهد على المريضة، بحيث تتم معاينتها من قبل استشاريي الباطنية والروماتيزم والنساء والولادة في نفس العيادة وبذات الوقت ، بالإضافة إلى تقديم استشارات ما قبل الحمل لمرضى الروماتيزم لاختيار الأدوية الآمنة أثناء الحمل وتعديلها.

واوضحت أن تخصص طب الحوامل يُعد من التخصصات والأفرع الجديدة التابعة لتخصص الأمراض الباطنية، مشيرة الى أن العيادة التي تم تدشينها هي الوحيدة على مستوى دولة الكويت ، معلنه في الوقت ذاته عن خطة للتنسيق مستقبلا ً مع قسم النساء الولادة لتجهيز عيادات أخرى للحوامل ذوي الخطورة العالية المصابات بأمراض أخرى مثل أمراض الدم والغدد وغيرها