أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، عمق العلاقات بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي لوزارة الداخلية خلال استقبال النائب الأول في مكتبه بالوزارة اليوم الثلاثاء القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ولاسيما المتعلقة بالجانب الأمني وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جهته أكد القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأمريكية جيمس هولتسنايدر أهمية الموضوعات التي تمت مناقشتها معربا عن أمل بلاده في المزيد من التعاون والتنسيق مع دولة الكويت.