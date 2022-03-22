الحقل سينتج مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي و84 ألف برميل من المكثفات



أعرب الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي سبت بن سبت عن ترحيبه بالتوقيع على وثيقة تطوير حقل الدرة الغازي بالمنطقة المغمورة في الخليج العربي بين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، ونظيره د.محمد الفارس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، مشيدا بأهمية هذه الخطوة لتعزيز وتوطيد التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مختلف القطاعات الحيوية.



وقال بن سبت إن التوقيع على هذه الوثيقة يأتي تنفيذا لمقتضى مذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة العربية السعودية والكويت في 24 ديسمبر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة، ومن المتوقع أن ينتج حقل الدرة مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وستقوم شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية النفط الخليج، بالاتفاق على اختيار استشاري.