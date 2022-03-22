القاهره هناء السيد

دعا عضو مجلس الأمة ناصر الدوسري عضو البرلمان العرب، إلى إعداد كوادر شبابية تكون مؤهلة وقادرة على القيادة والتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه الدول العربية حاليًا ومستقبلًا، فضلاً عن ضرورة توفير كل الظروف الملائمة التي تُمكِّن الشباب من الإبداع والابتكار، وتساعد على إدماجهم في الحياة البرلمانية، وإشراكهم في عملية صنع القرار.

وجاء ذلك في كلمة النائب ناصر الدوسري بمناسبة مشاركته كممثل عن البرلمان العربي في اجتماع منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار اجتماعات الجمعية الـ 144 التي تستضيفها إندونيسيا في مدينة بالي.

وأكد "الدوسري" في كلمته على ضرورة تعزيز مشاركة الشباب في العمل البرلماني، مستعرضاً بعض التجارب المختلفة في هذا السياق، سواء من خلال تخصيص كوتا محددة لهم في بعض التجارب الانتخابية، أو عبر زيادة نسب تمثيلهم في الوفود المشاركة في الفاعليات البرلمانية بمختلف مستوياتها، مضيفاً أن الشباب هم أكثر الفئات احتياجًا للدعم والمساندة والتمكين.

وأوضح "الدوسري" أن البرلمان العربي يولي اهتماماً كبيراً للشباب، وينظر إليهم باعتبارهم النواة الرئيسية لأي تجربة تنموية ناجحة، مشيراً إلى ارتفاع نسبة الشباب داخل المنطقة العربية؛ وما يتيحه ذلك من فرص ديموغرافية مهمة، خاصةً على مستوى تحقيق التنمية الاقتصادية، فضلاً عما ما يمثله ذلك في الوقت ذاته من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية، والتي يأتي في مقدمتها إشراك الشباب في عملية صنع القرار، وقبل ذلك تأهيلهم لكي يكونوا على قدر المسئولية.