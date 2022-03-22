اســتقبل نــائــب رئــيس مجــلس الــوزراء ووزيــر الدفاع الــشيخ طلال الخالد بمكتبه صــباح الــيوم، سفير دولة قطر لدى البلاد علي بن عبدالله آل محمود، حيث تــم خــلال الــلقاء بحث أهــم الأمــور والمــواضــيع ذات الاهــتمام المشــترك، وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الشقيقين، كما أشاد معاليه بعمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع دولة الكويت بدولة قطر.

واسـتقبل نـائـب رئـيس مجـلس الـوزراء ووزيـر الـدفـاع الـشيخ طلال الخالد سـفير جـمهوريـة ايطاليا الصديقة لـدى الـبلاد كارلو بالدوتشي، تم خــلال الــلقاء تــبادل الأحــاديــث الــوديــة واســتعراض أهــم الأمــور والمــواضــيع ذات الإهتمام المشترك بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون والعمل بين البلدين الصديقين.

كما اسـتقبل نـائـب رئـيس مجـلس الـوزراء ووزيـر الـدفـاع الـشيخ طلال الخالد القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر، حيث تم خلال الـلقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث أهــم الأمــور والمــواضــيع ذات الإهتمام المشــترك، بــالإضــافــة إلــى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقدم السفراء خلال هذه اللقاءات التهنئة لمعالي نائب رئيس مجلس الـوزراء ووزيـر الـدفـاع وذلك بمناسبة نيله لثقة القيادة السياسية متمنين له التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد، وقد عبر معاليه عن شكره وتقديره للسفراء على ما أبدوه من مشاعر طيبة وتمنيات صادقة.

حضر اللقاءات سعادة رئــيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح.

كما اسـتقبل نـائـب رئـيس مجـلس الـوزراء ووزيـر الـدفـاع الـشيخ طلال الخالد وكيل الحرس الوطني الــــفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وعدد من كبار القادة بوزارة الداخلية والحرس الوطني والذين قدموا لمعاليه التهنئة بمناسبة نيله لثقة القيادة السياسية متمنين له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله ومسؤولياته، وقد عبر عن شكره وتقديره على هذه المشاعر الطيبة والدعوات الصادقة، مشيدًا بالمستوى المتطور الذي يتمتع به منتسبو وزارة الداخلية والحرس الوطني، ومؤكدًا على أهمية المضي قدمًا في تعزيز أوجه التعاون والعمل الجماعي المشترك بين مختلف القطاعات العسكرية في الـبلاد، لتحقيق الأهداف المشتركة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم ورفع مستوى الأداء والكفاءة والجاهزية.

كما استقبل نــائــب رئــيس مجــلس الــوزراء ووزيــر الدفاع الــشيخ طلال الخالد رئـيس مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( المؤل ) د.أميرة الحسن يرافقها نـائـب رئـيس البعثة قصي الدعيج، حيث تم خلال الـلقاء استعراض الجهود والأعمال التي يقوم بها مكتب البرنامج، وبحث سبل التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.