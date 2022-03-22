اكتشفت سلطات الجمارك الفرنسية أثناء عملية تفتيش على أحد الطرق السريعة، وجود أكثر من 850 ألف يورو داخل إحدى السيارات.

وأعلنت الجمارك أن الأموال التي كانت عبارة عن رزم فئة 10 و20 يورو وتم ضبطها في 17 آذار/مارس الجاري، كانت مخبأة تحت مسند الذراع وفي الأبواب الخلفية.

وقالت الجمارك إن السائق الذي يحمل الجنسية الصينية وكان قادما من بلجيكا ومتجها إلى إيطاليا، حُكِم عليه بالسجن لمدة ثمانية شهور وغرامة بقيمة تقارب 3ر1 مليون يورو مع حظر إقامة في الأراضي الفرنسية لمدة عامين.

كانت الجمارك الفرنسية احتجزت وصادرت في العام الماضي 4ر77 مليون يورو بسبب عدم تسجيلها أو لعلاقاتها بغسل الأموال، ويزيد هذا المبلغ بنسبة 30% مقارنة بالأموال المصادرة في .2020