اختتمت هيئة البيئة العمانية برنامج "تارتل كوماندوز" المختص بحماية ومراقبة ورصد السلاحف البحرية التي تعشش على شواطئ سلطنة عمان .

ووفق وكالة الأنباء العمانية يهدف البرنامج إلى تشجيع فئة الشباب على التطوع البيئي وتوعية المجتمع المحلي داخل المحمية، وعدم استخدام الأضواء و حماية و ومراقبة و رصد السلاحف البحرية.

كما يهدف البرنامح ، الذي شارك فيه عدد من الجهات المختلفة لمدة ثلاثة أشهر، إلى تنظيف الشواطئ من المخلفات خاصة الآثار الناتجة عن الحالة المدارية / شاهين / .

وجاء تنفيذ البرنامج بسبب الوضع العالمي لجائحة كورونا وصعوبة السياحة الخارجية وازدهار السياحة الداخلية وأدى ذلك إلى ازدحام محمية السـلاحف إضافة إلى قــلة عدد المراقبين.