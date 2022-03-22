شهد الحي الثقافي كتارا في العاصمة القطرية الدوحة إطلاق برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمتطوعين خلال كأس العالم (قطر 2022) وفتح باب تقديم طلبات المشاركة في البرنامج الذي يتيح الفرصة أمام 20 ألف متطوع من أنحاء العالم للإسهام في دعم الجوانب التشغيلية، خلال تنظيم الحدث المرتقب نهاية العام الجاري.

وشارك في حفل إطلاق البرنامج بالمسرح المكشوف في كتارا أكثر من 3500 متطوع محتمل، بحضور الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة، وصلاح بن غانم العلي، وزير الرياضة والشباب.

كذلك شهد الحفل حضور حسن عبد الله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة المونديال، وجياني إنفانتينو رئيس الفيفا وفاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا، وتيم كيهل، سفير برنامج إرث قطر، والشاب القطري غانم المفتاح، سفير النوايا الحسنة، ومحمد سعدون الكواري، الإعلامي الرياضي القطري.

وقال حسن عبد الله الذوادي في تصريحات نشرها موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث :"تستضيف قطر النسخة الأولى من كأس العالم في المنطقة. ونتطلع إلى تسخير قوة كرة القدم وتأثيرها الإيجابي، لفتح الباب أمام عالم من التجارب المذهلة والفرص الواعدة لدولة قطر والمنطقة والعالم."

وأضاف :"تشكل هذه النسخة من كأس العالم فرصة رائعة لتعريف العالم بالهوية القطرية العريقة، فضلا عن تقديم تجربة غنية توفر منصة لتوحيد المجتمع العالمي. ويشكل المتطوعون قلب وروح هذه التجربة العالمية، فهم الابتسامة التي ترحب بالجميع، واليد التي تقدم العون والمساعدة، والصوت الذي يهتف مع الجماهير. إنهم يشاركوننا فخرنا وتقاليدنا التي نعتز بها، ويسهمون في بناء إرث مستدام لبلدنا والشرق الأوسط وآسيا والعالم."

ومن جانبه، قال إنفانتينو :"أن تكون متطوعا في كأس العالم /قطر /2022 يعني أنك القلب النابض، والروح المتحمسة لهذا الحدث الرياضي الكبير. لا شك أن المتطوعين هم الابتسامة الأولى التي تستقبل كافة المشاركين في كأس العالم، وهم الأساس لهذا الحدث الذي سيستمد قوته من العمل الجماعي."

وأضاف :"أتقدم بكل الشكر لفريق المتطوعين الذين سيرى العالم من خلالهم أن قطر ودول الخليج والعالم العربي والشرق الأوسط يرحبون بالجميع هنا للاستمتاع بتجربة استثنائية في (تشرين الثاني) نوفمبر و(كانون الأول) ديسمبر المقبلين. سيتوحد العالم في دولة قطر. سنجتمع معا في مهرجان كروي في هذا الجزء الهام من العالم، لنحتفل سويا بنسخة لا تنسى من مونديال كرة القدم."

ويركز برنامج المتطوعين، بشكل خاص، على اختيار أشخاص يتمتعون بمهارات إيجاد الحلول للمشكلات، والتفاعل بإيجابية مع الآخرين، إلى جانب سرعة التعلم. وتعد مهارات التواصل والقيادة واللغة والعمل الجماعي من العوامل المساعدة الهامة في اختيار المتطوعين المحتملين.

كذلك سيجرى تزويد المشاركين بالإمكانيات اللازمة، وإكسابهم المهارات والأدوات المطلوبة لدعم مختلف جوانب تنظيم البطولة.

ويعد برنامج الفيفا للمتطوعين خلال مونديال قطر 2022 أكبر نشاط تطوعي في تاريخ الدولة، ويهدف إلى جمع الناس تحت مظلة كرة القدم لتنظيم أول نسخة من البطولة في العالم العربي والشرق الأوسط، والاحتفال بشغف المنطقة بكرة القدم وتسليط الضوء على إرث دولة قطر.

ويسعى البرنامج إلى تمكين آلاف المتطوعين للإسهام بأدوار أساسية في كافة الجوانب التشغيلية خلال البطولة، ووضع الأسس لإرث تطوعي مستدام يدعو للفخر في المنطقة.

وتنطلق منافسات كأس العالم (قطر 2022) في 21 تشرين الثاني/نوفمبر وتستمر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر 2022، إلا أن بعض الأدوار التطوعية ستبدأ من أول تشرين الأول/أكتوبر .2022