يلوح في أفق سوق الأعمال الفنية المربحة جداً في نيويورك رقم قياسي جديد، إذ تعتزم دار كريستيز بيع لوحة تمثّل وجه النجمة العالمية الراحلة مارلين مونرو رسمها آندي وارهول وقدّرت قيمتها بنحو 200 مليون دولار، مما يجعلها الأعلى ثمناً على الإطلاق بين الأعمال الفنية العائدة إلى القرن العشرين المباعة في مزادات.

وعرضت اللوحة التي تحمل Shot Sage Blue Marilyn ورسمها آندي وارهول عام 1964، خلال مؤتمر لم يُعلَن عنه إلا في اللحظة الأخيرة عقدته دار كريستيز التي تهيمن مع نظيرتها سوذبيز على سوق المزادات النيويوركية والعالمية. ووصفت الدار العمل بأنه "أهم لوحة من القرن العشرين تباع في مزاد خلال جيل".

وتعود ملكية اللوحة الشهيرة لمؤسسة توماس ودوريس أمان في مدينة زيوريخ السويسرية. وستخصص المؤسسة عائدات هذا العمل الفني عن الممثلة الأميركية الشهيرة (1926-1962) التي قضت بطريقة مأسوية "لتحسين حياة الأطفال في كل أنحاء العالم من خلال برامج الصحة والتعليم"، وفقاً لكريستيز.

وخمّنت الدار قيمة اللوحة بـ "200 مليون دولار".

- عمل خيري -وأوضحت كريستيز أن تخصيص ريع هذه اللوحة بالكامل لأغراض خيرية سيجعل بيعها يحقق الحصيلة "الأعلى بين المزادات الخيرية منذ ذلك الذي أقيم عام 2018 على مجموعة بيغي وديفيد روكفلر".