حُكم على رجلين ألمانيين بالسجن في إيطاليا لتورطهما في حادث قارب على بحيرة جاردا أسفر عن مقتل شخصين.

وقضت محكمة بريشيا بشمال إيطاليا على سائق القارب بالسجن أربعة أعوام وستة أشهر، بينما حكمت على صاحب القارب بالسجن عامين و 11 شهرا.

وتسبب المتهمان /كلاهما 52 عاما/ المنحدران من ميونخ، في تحطيم قارب خشبي لإيطاليين قبل منتصف ليل 19 حزيران/يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل أمبرتو جارزاريلا 37/ عاما/ وصديقته جريتا نيدروتي 25/ عاما./

وشهد المتهمان أمام المحكمة بأنهما لم يدركا أنهما اصطدما بقارب في تلك الليلة، مفترضين أنهما واجها حطاما.

ووجهت إلى الرجلين تهمة القتل بسبب الإهمال وعدم تقديم المساعدة. والحكم الصادر اليوم ليس نهائيا.