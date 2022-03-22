ذكرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، أنها وفرت (15) عربة سقاية متحركة لتوزيع ماء زمزم في صحن المطاف والمسارات المخصصة للطواف، بسعة إجمالية تقدر بـ (100) عبوة للعربة الواحدة، يتم تعقيمها بشكل مستمر كإجراء احترازي ضمن حِزم الإجراءات الوقائية التي تسخرها إدارة سقيا زمزم في عملية توزيع ماء زمزم ، مع الإشراف على تنظيم عملية توزيع الحقائب الأسطوانية داخل المصليات في عامة الأدوار المسموح بالصلاة داخلها.

وأكدت الرئاسة العامة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" العمل على توزيع وتوفير ماء زمزم للقاصدين بعدد من الطرق، منها العربات الخاصة بالمطاف وحقائب الظهر وتوزيع العبوات في أنحاء المسجد الحرام.

وأوضحت الوكالة أن الرئاسة قامت بتوزيع أكثر من 800 ألف عبوة ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد، حيث تم توزيعها في صحن المطاف عن طريق عربات خاصة، وقرابة (100) شنطة في المسعى ومصلى الجنائز ومصلى ذوي الاحتياجات الخاصة وعامة الدور الأول والتوسعة السعودية الثانية، والتوسعة السعودية الثالثة، كما جرى دعم عامة المداخل والسلالم، وكافة مصليات الساحات الأمامية والخلفية بفرق الحقائب الأسطوانية التي يصل عددها إلى حوالي أكثر من (365) حقيبة أسطوانية وأكثر من ألف عامل.