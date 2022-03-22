كشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن نادي يوفنتوس يدرس إمكانية ضم الفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، رغم صعوبة الصفقة؛ على أمل تعويض رحيل مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - أن نادي السيدة العجوز يرى أن صفقة صلاح بمثابة حلم بعيد المنال لكنها تدرس الأمر كما ترغب أيضًا في تدعيم الوسط بإمكانية التعاقد مع نيكولو زانيولو أو بول بوجبا أو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش أو جورجينيو.

ولم يتوصل صلاح حتى الآن لاتفاق بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023 مع ناديه الإنجليزي، كما ارتبط اسمه بكبار الأندية مثل برشلونة "عملاق الدوري الإسباني" وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي تعاقد ديبالا مع يوفنتوس بنهاية شهر يونيو المقبل ويحق للاعب التوقيع لأي ناد بشكل مجاني مع بداية الموسم المقبل.

وحاولت إدارة يوفنتوس التوصل إلى اتفاق مع ديبالا ووكيل أعماله بشأن التجديد، وهو الأمر الذي انتهى بالفشل في النهاية.

ولدى ديبالا البالغ من العمر 28 عامًا الآن بضعة أشهر للتخطيط لمستقبله قبل رحيله في يونيو.. ولقد ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى إنتر ميلان، ولكن لا يمكن استبعاد الانتقال إلى إسبانيا أو إنجلترا أيضًا، حيث ورد أن أندية مثل برشلونة وتوتنهام حريصة أيضًا على توقيعه.

وسجل ديبالا 13 هدفًا، وقدم ستة تمريرات حاسمة في 29 مباراة عبر جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.